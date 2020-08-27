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На Львівщині нарахували 261 мільйонера

Наталя Дуляба

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На Львівщині суттєво побільшало багатіїв: більше мільйона гривень доходу за 2019 рік задекларувала 261 особа. Про це Львівському порталу повідомили у ДПС у Львівській області.

 

Так, за рівнем доходу 2019 року на Львівщині нарахували 261 мільйонера. Всі вони загалом задекларували 1,99 млрд грн.

Зараз області суттєво побільшало мільйонерів, адже за результатами кампанії декларування доходів за 2018 рік таких осіб офіційно було 82.

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Найбільше мільйонерів мешкає у Львові ‒ 172 особи або майже 66% від загальної кількості, у Пустомитівському районі – 18 осіб або 6,9%, а також у Стрию ‒ 10 осіб або 3,8%.

Згідно з поданими деклараціями громадяни-мільйонери за 2019 рік вказали такі види своїх доходів:

  • заробітна плата ‒ 63 людини;
  • продаж майна – 53 людини;
  • спадщина, дарування ‒ 48 людей;
  • інвестиційний прибуток – 34 людини;
  • дивіденди, проценти – 32 людини;
  • оренда ‒ 17 людей;
  • іноземні доходи ‒ 14 людей.

Також цей 261 мешканець Львівщини має додатково сплатити 58,1 млн грн податку на доходи фізичних осіб, а також 7,7 млн грн військового збору.

Зазначимо, що станом на березень на Львівщині зафіксували тільки 39 мільйонерів.

Як писав Львівський портал, мільйонери з’явились й у міськраді Львова. Тут торік свій перший офіційний мільйон гривень заробив мер Андрій Садовий та ще деякі посадовці. Детальніше читайте у статті «Мільйонери Ратуші».

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