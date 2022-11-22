У школах Львова готові розгорнути пункти обігріву

Львів готується до складної зими. Якщо в місті більше ніж добу не буде електропостачання та виникнуть проблеми з опаленням то заклади освіти не працюватимуть, а стануть пунктами обігріву для мешканців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Загалом на території Львівської міської територіальної громади є 118 шкіл, що обладнані металевими чи кахельними печами і мають генератори. Відтак у ці заклади освіти зможуть приходити мешканці, щоб зігрітися, випити гарячого чаю, підзарядити телефони.

Раніше Львівський портал повідомляв, що для того, аби пройти непросту зиму під час війни, у Львові збираються відкрити більше тисячі пунктів обігріву. Перші 18 із них уже запрацювали у різних районах міста.

Нагадаємо, на території Львівщини збираються розгорнути більше 400 пунктів обігріву. Детальніше читайте за цим посиланням.

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