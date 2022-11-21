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НАТО має дати Україні більше зброї, щоб швидше завершити війну, – Столтенберг

Наталя Дуляба

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Для того, аби російсько-українська війна закінчилась бажаним політичним результатом для України, члени НАТО мають надати їй більше зброї. Про це сказав генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг під час пленарного засідання Парламентської асамблеї НАТО, пише Укрінформ.

Єнс Столтенберг вважає, що будь-яка війна рано чи пізно завершується переговорами. І щоб Україна мала виграшну позицію, вона має перемагати на полі бою. Тому він наголосив, що члени НАТО мають поставити більше зброї Україні.

«Ми всі хочемо, щоб ця війна завершилася. Але при цьому важливо пам’ятати, що ця війна – це війна агресії. Одна країна вдерлася до свого сусіда, до України. Ми маємо зрозуміти, що ця війна завершиться на певному етапі за столом переговорів. Але має значення, як будуть проводитися такі переговори. Їх результати залежатимуть від сили на полі бою. Якщо ми хочемо досягти результату, який є прийнятним для України, і який дозволить їй встояти як суверенній та незалежній країні, кращим шляхом для цього є надання військової допомоги Україні. Тож якщо ми хочемо прийнятного політичного рішення, ми маємо надати більше військової допомоги для України», – сказав Столтенберг.

Генсек НАТО знову наголосив, що якщо президент РФ Владімір Путін припинить воювати, то настане мир, але якщо президент Зеленський й українці перестануть боротися, то Україна перестане існувати як незалежна демократична європейська держава.

«Так, ми хочемо переговорів. Але водночас ми хочемо результату, який забезпечить існування незалежної демократичної України, результату того, що грубе використання сили не матиме винагороди», – підкреслив він.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що жодна із європейських столиць не буде вирішувати долю України або умови для завершення війни. Такі умови має визначати сама Україна.

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