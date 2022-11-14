Умови завершення війни визначатиме Київ, – Столтенберг

У жодній із європейських столиць не буде вирішуватися доля України або умови для завершення російської агресії, оскільки такі умови має визначати сама Україна, спираючись на власні досягнення на полі бою та на допомогу з боку НАТО. Про це 14 листопада заявив генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, пише Укрінформ.

«Україна має вирішувати, що є прийнятними умовами для вирішення цього конфлікту. Ми не будемо засідати в Брюсселі або в інших європейських столицях та вирішувати, що є прийнятним для них. Нічого про Україну без України… Те, що ми будемо робити – це доводити до максимуму ймовірність досягнення такого рішення, що буде прийнятним для українців за столом переговорів. Шлях, яким ми це будемо робити – це зміцнювати їх силу на полі бою», – наголосив Столтенберг.

Він нагадав, що НАТО не є стороною цього конфлікту, але союзники підтримують право України на самооборону. Україна захищає себе проти агресивної війни, і це право передбачено Хартією ООН.

Столтенберг відзначив, що саме Україна та українці сплачують найвищу ціну в боротьбі проти зовнішньої агресії, включаючи людські втрати та завдані руйнування. Тож саме Україна буде визначати умови, які є прийнятними для українців у завершенні цього конфлікту.

Очільник Альянсу знову повторив: якщо президент Зеленський та українці припинять боротися, Україна перестане існувати як незалежна країна. Якщо Росія та президент Путін припинять боротися, тоді настане мир.

«Ми маємо пам’ятати, чим усе це є. Це агресія, коли Росія, президент Путін вдерлися до іншої країни. Такими діями вони порушили міжнародне законодавство. Незважаючи на те, що вони (РФ) втратили певні захоплені території протягом минулих місяців та тижнів, вони все ще контролюють велику частину України. Україна заявила, що готова проводити переговори, але ми також знаємо, що єдиним шляхом для досягнення прийнятного результату є їх (українців) сила на полі бою», – наголосив генеральний секретар НАТО.

Він зауважив, що РФ і Путін можуть завершити цю війну завтра. Вони розпочали цю війну, і вони можуть її припинити. Коли і за яких умов проводити переговори з країною-агресором, буде вирішувати сама Україна.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно західні ЗМІ писали, що НАТО і ЄС обговорювали ймовірність переговорів із Росією, яке може виникнути після того, як Україна звільнить Херсон.

ЗСУ зайшли до Херсона 11 листопада.

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