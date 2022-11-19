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З українських портів вийшли ще 9 суден з агропродукцією

Анастасія Диняк

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За два дні з портів Великої Одеси вийшли ще дев’ять суден зі 162 тисячами тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства інфраструктури.

Так, з українських портів вийшли балкер BOZBURUN-M та GOKOVA M. На бортах у них було по 40 тисяч тонн пшениці для Ефіопії, Ємену та Афганістану.

«Це вже восьме та дев’яте за рахунком судна, які зафрахтовані Всесвітньою продовольчою програмою ООН в рамках допомоги країнам Африки та Азії», –зазначили в міністерстві.

У портах Великої Одеси зараз під обробкою 26 суден, на які завантажують 1 мільйон тонн української агропродукції.

Загалом з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 475 суден, які експортували 11,2 мільйона тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Угода про розблокування українських портів

22 липня Україна уклала із Туреччиною й ООН угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Жодних документів із Росію держава не підписувала, обидві сторони укладали окремі договори з РФ.

26 липня Володимир Зеленський заявив, що Україна готова почати експорт свого зерна, але контроль за безпекою – за ООН і Туреччиною.

1 серпня, вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ, з Одеського порту вийшло судно, завантажене українським продовольством. Воно відправилось до порту Тріполі у Лівані.

Додамо також, що 29 жовтня у Севастополі пролунали вибухи. Окупаційна влада спочатку сказала, що то «російські кораблі відбивали атаку дронів».

Згодом Міноборони РФ заявило, що ЗСУ атакували дронами окупований Севастополь і пошкодили тральщик «Іван Голубець». Цей випадок росіяни назвали «терактом», який Україна нібито готувала «під керівництвом британських фахівців».

Дещо пізніше представник російського Міноборони Ігор Конашенков оголосив, що ціллю атаки стали кораблі Чорноморського флоту, які були залучені до забезпечення безпеки зернового коридору. Вибухи в окупованому Севастополі стали надуманим приводом для Кремля, щоб заблокувати «зернову угоду».

17 листопада міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що ініціативу з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море продовжили ще на 120 днів.

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