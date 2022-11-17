«Зернову угоду» продовжили ще на чотири місяці

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що ініціативу з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море продовжили ще на 120 днів. Про це він повідомив у Facebook.

За його словами, відповідне рішення ухвалили зранку 17 листопада у Стамбулі. Гарантами виконання Ініціативи залишилися Організація Об‘єднаних Націй та Туреччина.

Від початку роботи зернової Ініціативи Україна експортувала понад 11 мільйонів тонн агропродукції до 38 країн світу. Міністр стверджує, що це є значний обсяг, але недостатній, тому Україна офіційно звернулась до партнерів з пропозицією продовжити ініціативу ще на рік та долучити до неї порт Миколаїв. Наразі ще очікується відповідь.

«Світовий ринок не має можливості замінити українську агропродукцію в найближчий перспективі. Разом з тим можливо збільшити обсяги нашого продовольства для світу. Також важливо забезпечення ефективноі роботи Спільного Координаційного Центру. Внесли свої пропозиції щодо вирішення наявних проблем. Ми маємо використовувати весь наявний експортний потенціал наших портів щоб світ швидко отримував необхідні обсяги продовольства», – повідомив міністр.

Угода про розблокування українських портів

22 липня Україна уклала із Туреччиною й ООН угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Жодних документів із Росію держава не підписувала, обидві сторони укладали окремі договори з РФ.

26 липня Володимир Зеленський заявив, що Україна готова почати експорт свого зерна, але контроль за безпекою – за ООН і Туреччиною.

1 серпня, вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ, з Одеського порту вийшло судно, завантажене українським продовольством. Воно відправилось до порту Тріполі у Лівані.

Додамо також, що 29 жовтня у Севастополі пролунали вибухи. Окупаційна влада спочатку сказала, що то «російські кораблі відбивали атаку дронів».

Згодом Міноборони РФ заявило, що ЗСУ атакували дронами окупований Севастополь і пошкодили тральщик «Іван Голубець». Цей випадок росіяни назвали «терактом», який Україна нібито готувала «під керівництвом британських фахівців».

Дещо пізніше представник російського Міноборони Ігор Конашенков оголосив, що ціллю атаки стали кораблі Чорноморського флоту, які були залучені до забезпечення безпеки зернового коридору. Вибухи в окупованому Севастополі стали надуманим приводом для Кремля, щоб заблокувати «зернову угоду».

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