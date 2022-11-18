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Екс-посла в Німеччині Мельника призначили заступником голови МЗС

Андрій Котенський

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Колишнього посла України у Німеччині Андрія Мельника призначили заступником міністра закордонних справ. Відповідне рішення ухвалили у п’ятницю, 18 листопада, повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

«Кабінетом Міністрів України призначено Мельника Андрія Ярославовича заступником міністра закордонних справ України», – повідомив Мельничук.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський хотів бачити Андрія Мельника у Києві.

Зазначимо, що послом України у Німеччині Андрія Мельника призначили у 2014 році. Цю посаду він обіймав вісім років, хоча зазвичай посли повертаються з країни через чотири, щонайбільше шість років.

9 липня 2022-го президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника.

Останнім часом Андрій Мельник відзначився низкою скандальних заяв. Він, коментуючи відмову Олафа Шольца приїхати в Україну, сказав, що «немає чого ображатися як ліверна ковбаса».

Саме Мельник оприлюднив розмову з ексміністром фінансів ФРН Крістіаном Лінднером, який в перші години масштабного російського вторгнення відверто заявив, що в України є «всього лише кілька годин», що росія захопить Україну і «надавати зброю чи відключати рф від SWIFT є безглуздо».

Напередодні звільнення дипломат в інтерв’ю висловився про Степана Бандеру та непричетність бандерівців до вбивства євреїв під час Другої світової війни. В МЗС України після цього пояснили, що слова Мельника не є офіційною позицією Києва, а Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з польським візаві Збігнєвом Рау.

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