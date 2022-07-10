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Зеленський звільнив Мельника з посади посла України в Німеччині

Ольга Денисяка

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Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла України в Німеччині. Про це йдеться у відповідному указі від 9 липня на сайті офісу перзидента.

«Звільнити Мельника Андрія Ярославовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Федеративній Республіці Німеччина», – йдеться в указі.

Зазначимо, що Мельник очолював дипломатичне представництво України в Німеччині вже вісім років, тоді як посли зазвичай повертаються з країни через чотири, щонайбільше шість років.

Напередодні Європейська правда з посиланням на німецькі ЗСУ повідомляла, що посол України в Німеччині Андрій Мельник може найближчим часом бути відкликаним до Києва і посісти посаду заступника міністра закордонних справ.

«Таку пропозицію міністерство (закордонних справ) зробило президенту України. У Києві Андрія Мельника дуже цінують за його роботу», – цитує видання неназване джерело в українському уряді.

Зазначалось, що українського посла можуть відкликати до осені, а цей крок не буде вважатися його відстороненням від роботи.

Нагадаємо, нещодавно виник скандал, викликаний словами дипломата про Степана Бандеру та непричетність бандерівців до вбивства євреїв під час Другої світової війни. В МЗС України після цього пояснили, що слова Мельника не є офіційною позицією Києва, а Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з польським візаві Збігнєвом Рау.

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