Без світла, води і продуктів: херсонці стоять у чергах за гуманітарною допомогою

У центрі звільненого Херсона сотні людей вишикувались у чергу, аби отримати гуманітарну допомогу. У місті немає світла та води, продуктові магазини теж не працюють. Про це пише ВВС Україна.

Журналісти опублікували фото, на яких видно довгі черги у центрі Херсона. Це мешканці чекають на отримання гуманітарної допомоги, адже російські окупанти, втікаючи, знищили об’єкти критичної інфраструктури.

У місті немає світла та води, є лише газ. Магазини теж не працюють, адже через відсутність електрики неможливо зберігати продукти, які псуються.

«Мости, через які раніше йшло постачання, зруйновано. Люди купують продукти на стихійних вуличних ринках. Але, як каже кореспондент BBC, ситуація поступово налагоджується. В місто завозять генератори, потроху відкривається пошта. ООН почала привозити гуманітарну допомогу», – пише видання.

Разом із тим заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко теж відзначив вкрай непросту гуманітарну ситуацію на Херсонщині. До якнайшвидшого забезпечення мешканців усім необхідним залучили інші області, кожна з яких має привезти речі і товари, визначені Херсонською ОВА.

Миколаївщина, Одещина та Дніпропетровщина вже доставляють їжу, воду, медикаменти, паливо, генератори, будівельну й пожежну техніки, карети швидкої допомоги, автобуси.

«Крім того, всі області формують бригади людей з технікою для відрядження до Херсонської області для відновлення всієї інфраструктури: енергетичної, газової, водної, дорожньої тощо. Вже скоординована робота щодо відновлення електропостачання. Наша амбітна мета полягає у тому, щоб світло з’явилося вже цього тижня», – написав Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, російські війська під час окупації знищили всю енергетичну систему Херсона, тому місто повністю знеструмлене. На те, аби повернули електрику, потрібно близько місяця.

Місцева влада, поліція, СБУ відновили свою роботу після звільнення Херсона 12 листопада. Найближчим часом тут також запрацюють пункти допомоги.

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