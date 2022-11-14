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На Херсонщині з’являться пункти допомоги, – Зеленський

Анастасія Диняк

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Президент України Володимир Зеленський після свого візиту в деокупований Херсон заявив, що в місті з’являться пункти допомоги місцевим мешканцям. Про це йдеться на сайті президента.

Так, голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич прозвітував Зеленському про стан об’єктів критичної інфраструктури та систем життєзабезпечення Херсона.

Наразі у місті складна ситуація з електропостачанням та мобільним зв’язком. Зазначимо, там проживає до 80 тисяч осіб.

«На жаль, окупанти, які нищать усе на своєму шляху, зруйнували всю мережу електропостачання. Але наші служби працюють, і все повернеться», – наголосив президент.

Окрім того, він додав, у звільненому Херсоні незабаром з’являться пункти допомоги місцевим мешканцям.

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