У Львові та Малехові 13 людей отруїлись чадним газом

Ввечері 16 листопада в Малехові та зранку 17 листопада у Львові трапились отруєння чадним газом. Постраждали 13 людей, з них 9 – госпіталізували у медичні заклади. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони, вчора у Малехові отруїлись 28-річна жінка та троє дітей, віком 5 і 6 років та 7 місяців. Їх госпіталізували в дитячу лікарню святого Миколая. Також отруїлись 38-річна та 62-річна жінки й 37-річний чоловік. Їх госпіталізували в обласну клінічну лікарню. Обставини події з’ясовують.

Зранку 17 листопада у Львові на Сихові отруїлись шестеро осіб, з них двох – 33-річного чоловіка та 58-річну жінку госпіталізували в обласну клінічну лікарню. Обставини події з’ясовують.

Останніми роками на Львівщині суттєво побільшало отруєнь чадним газом. Так, протягом 2020 року постраждали 112 людей. Натомість у 2021-му область побила цей показник лише за чотири місяці.

Пам’ятайте: чадний газ – тихий убивця! Симптоми отруєння легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом. Як їх вчасно розпізнати і що робити, аби вберегтися, читайте тут.

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