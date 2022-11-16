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Зеленський закликає НАТО діяти через ракетний удар РФ по Польщі

Андрій Котенський

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Терор не обмежується нашими державними кордонами. Знеструмлення зазнала Молдова та атакована російськими ракетами територія Польщі. Про це під час вечірнього відеозвернення повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Презилент України висловив співчуття Польщі через загибель мирних людей.

«Прийміть, будь ласка, співчуття від усіх українських братів» – сказав Володимир Зеленський

Водночас він нагадав Світові, що Україна попереджала, що нашою країною держава-терорист не обмежиться.

«Польща, держави Балтії… Це питання часу, коли б російський терор пішов далі. Треба поставити на місце терориста! Що довше Росія відчуває безкарність, то більше буде загроз для всіх, кого можуть досягнути російські ракети», – заявив він.

Також Україна закликає країни НАТО дати відсіс терористичній Росії.

«Бити ракетами по території НАТО… Це російський ракетний удар по колективній безпеці! Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти», – закликав Президент України.

Окрім того, Володимир Зеленський подякував всім партнерам, які допомагають захищати Українське небо.

«Добре спрацювали сьогодні у нас системи NASAMS: із десяти пусків – десять влучань. Станом на цю годину збито понад 70 ракет і десять ударних дронів. Я дякую всім нашим американським і європейським друзям, хто допомагає нам забезпечувати такий результат. Дякую всім нашим воїнам повітряних командувань «Південь», «Центр», «Схід» і «Захід», а також підрозділам протиповітряної оборони Сухопутних військ. Дякую всім нашим рятувальникам, нашим енергетикам, які працюватимуть цілодобово, щоб відновити нормальне життя для українців», – повідомив Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялось, що російські ракети вбили двох людей у Польщі.

Внаслідок ракетних ударів рашистів по Україні близько 10 мільйонів українців залишились без світла. Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

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