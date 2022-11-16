Які саме підрозділи російських військ могли атакувати Україну 15 листопада

Спецслужби підозрюють, що до масованої атаки по всій Україні у вівторок, 15 листопада, можуть бути причетні два авіаційні бомбардувальні полки РФ. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

За словами в.о. голови СБУ Василя Малюка, за однією з версій до масованого обстрілу, ймовірно, причетні військовослужбовці 184 важкого бомбардувального авіаційного полку РФ, який входить до складу 22 важкої авіаційної бомбардувальної дивізії.

Водночас спецслужби вивчають ще декілька версій, серед яких – участь в атаці 52 важкого бомбардувального авіаполку РФ.

«Слідчі працюють, аби поіменно встановити виконавців цих злочинів і конкретних осіб із військово-політичного керівництва РФ, які віддали ці накази», – наголошують в СБУ.

Загалом за фактами масованого обстрілу України 15 листопада вже відкрили 17 кримінальних проваджень за ч.1 ст.438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни). Вони стосуються ракетних ударів по Київській, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Хмельницький та Черкаській областях.

Уламки російських ракет та інші речові докази, знайдені на місцях влучань, уже відправили на експертизи. Триває слідство. Всі зібрані матеріали ляжуть у доказову базу, яку Україна збирає для міжнародних судів.

Нагадаємо, 15 листопада російські війська завдали найбільш масований удар по енергетичній інфраструктурі України з початку повномасштабного вторгнення. За уточненими даними Повітряних Сил, РФ випустила 96 ракет, 75 із яких збила ППО. Також окупанти застосували ударні дрони, в тому числі іранського виробництва.

Ворог переважно атакував об’єкти енергетичної інфраструктури України, хоча збули також і влучання в житлові будинки у Києві. Близько 10 мільйонів абонентів залишились без світла, виникли значні проблеми з водопостачанням та мобільним зв’язком.

Окрім того, дві ракети влучили по території Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей. Досі достеменно невідомо, чи були це саме російські ракети.

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