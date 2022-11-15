У Самборі жінка зарізала чоловіка

У Самборі 35-річна жінка зарізала 36-річного чоловіка в його власній квартирі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, тіло чоловіка знайшли у понеділок, 14 листопада, що в одній з квартир по вулиці Сагайдачного у місті Самбір. Загиблим виявився 36-річний власник помешкання.

За даними правоохоронців, до вбивства чоловіка причетна 35-річна мешканка одного з сіл Стрийського району. Жінка прийшла в гості, згодом між нею та власником квартири виник конфлікт. Зловмисниця вдарила жертву ножем у шию та живіт.

Унаслідок отриманих поранень чоловік загинув на місці.

Поліцейські затримали жінку та повідомили їй про підозру у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до п’ятнадцяти років за ґратами. Наразі триває досудове розслідування.