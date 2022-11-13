За тиждень ЗСУ звільнили від окупантів 179 населених пунктів

Нашими підрозділами на правому березі Дніпра з початку тижня деокуповано 179 населених пунктів на понад 4,5 тисячах квадратних кілометрів, повідомляє оперативне командування «Південь».

В звільнених населених пунктах та на територіях Миколаївської та Херсонської областей підрозділами Сил оборони проводяться стабілізаційні заходи, в тому числі розмінувальні. Ворог не припиняє обстрілів позицій наших підрозділів та прилеглих до лінії зіткнення територіальних громад, веде повітряну розвідку. Також продовжує завдавати удари по критичній інфраструктурі, цивільних об’єктах і територіях тилових регіонів.

Як відомо, мешканців звільненої Херсонщини закликають евакуюватися.

11 листопада ЗСУ зайшли до Херсона. Місто повернули під контроль України після 9 місяців окупації.

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