Замінування Херсонщини: рашисти розставили цілі «павутини» з розтяжок

Покидаючи правий берег Херсонщини, російські війська масово замінували території. При цьому вони розставили малопомітні розтяжки, які з’єднані між собою у своєрідну павутину. Про це розповів начальник пресслужби 63 окремої механізованої бригади ЗСУ Олег Зелінський в ефірі національного телемарафону.

Так, на правобережжі Херсонщині окупанти не лише замінували дороги, мости та інші території, а й розставили цілі «павутини» з розтяжок. Вони є особливо небезпечні, адже малопомітні. Більше того, обрізання однієї лінії не гарантує знешкодження всієї «павутини».

«Вони (російські війська, – ред.) беруть жилку як для рибальської вудки, причіпляють гачок і фіксують, наприклад, до гілки чи навіть до листка на дереві. І ця конструкція настільки чутливо збалансована, що натрапивши на неї, порветься не сам листок, а вирветься чека з гранати. Ще є така річ як «павутина» з цих розтяжок. Тому навіть якщо ти помітив першу з них і навіть обрізав жилку, то підірватися може вся ця «павутина». Тому розмінування потрібно проводити дуже обережно», – розповів Олег Зелінський.

Він закликав місцевих мешканців не ходити в ліси, лісосмуги, поля, узбережжя річок, узбіччя та будь-які малознайомі місця, аби не підірватись на ворожій міні.

«Наші вибухотехніки намагаються все зробити настільки швидко, наскільки це можливо. Ми стараємось для вас. Але поки ходити такими місцями є небезпечно», – наголосив Олег Зелінський.

Як додають в МВС, на деокупованій Херсонщині активно працюють піротехніки. Наразі вони виявили та знешкодили 1798 вибухонебезпечних предметів, однак кажуть, що роботи є ще дуже багато.

Натрапивши на невідомий чи підозрілий предмет, категорично заборонено до нього торкатися, піднімати, нахиляти чи переміщувати. Про знахідку просять негайно повідомляти ДСНС або писати у чат-бот evorog_bot.

Нагадаємо, напередодні Генштаб повідомляв, що російські війська, втікаючи з півдня України, залишили чимало мін-пасток, а також розставили вибухівку із прикріпленими до неї посланнями «Від чистого серця» та «З любов’ю з Росії».

Крім того, втікаючи з Херсона, рашисти підірвали мости і дамби в Новій Каховці. Руйнування підтвердили знімки зі супутника.

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