На півдні України окупанти залишають міни з «посланнями», – Генштаб

Російські окупанти, тікаючи з півдня України, залишають безліч мін з прикріпленими до них написами. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Так, росіяни пишуть на вибухівці – «від чистого серця» та «з любов’ю з Росії». Окупанти залишають після себе безліч мін-пасток. Мешканців деокупованих територій просять бути обережними.

«Підступність та ницість загарбників не має меж. Їм абсолютно байдуже, що у домівки, які вони замінували, повертатимуться мирні українці, часто з дітьми.. Але наші сапери – одні з найкращих в світі, добре знають свою справу», – йдеться у повідомленні.