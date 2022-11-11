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На півдні України окупанти залишають міни з «посланнями», – Генштаб

Анастасія Диняк

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Російські окупанти, тікаючи з півдня України, залишають безліч мін з прикріпленими до них написами. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Так, росіяни пишуть на вибухівці – «від чистого серця» та «з любов’ю з Росії». Окупанти залишають після себе безліч мін-пасток. Мешканців деокупованих територій просять бути обережними.

«Підступність та ницість загарбників не має меж. Їм абсолютно байдуже, що у домівки, які вони замінували, повертатимуться мирні українці, часто з дітьми.. Але наші сапери – одні з найкращих в світі, добре знають свою справу», – йдеться у повідомленні.

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