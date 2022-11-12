Російські війська укріплюють оборону на лівому березі Дніпра, – Генштаб

На 262 добу війни російські окупанти продовжують наступальні дії на Донеччині, а після втечі з правого берега Дніпра посилюють свої оборонні рубежі на лівобережжі. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 12 листопада.

У звільнених населених пунктах Херсонської області підрозділи Сил оборони проводять стабілізаційні заходи. До Херсона повернулись та розпочали свою роботу представники обласної військової адміністрації.

Разом із тим російські окупанти вдосконалюють свої оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Продовжують наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом доби рашисти завдали 14 авіаційних ударів, здійснили до 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Під ворожий вогонь потрапили понад 15 населених пунктів Донецької, Дніпропетровської та Сумської областей.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Республіка Білорусь надалі підтримує збройну агресію РФ проти України. В Білорусі триває формування російсько-білоруського угруповання військ. Загроза ракетних та авіаційних ударів залишається.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, по районах населених пунктів Славгород і Ромашково Сумської області;

на Слобожанському напрямку – зафіксовано 23 артилерійських обстріли районів населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та усього спектру артилерії, по районах населених пунктів Берестове, Макіївка, Площанка, Кислівка, Білогорівка, Стельмахівка та Сіверськ;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Опитне, Білогорівка та Нью-Йорк;

на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, по районах Мар’їнки, Авдіївки, Новомихайлівки та Опитного;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Щербаки, Степове та Пречистівка.

У Генштабі підтверджують, що ворожі війська підірвали Антонівський автомобільний та залізничний мости, дорогу через греблю Каховської ГЕС та інших наведених мостових переправ. Після втечі з правого берега Дніпра рашисти здійснюють інженерне обладнання позицій на лівобережжі.

Російське військово-політичне керівництво не припиняє спроб інтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей у правовий простір РФ. Так, з 11 листопада тут припиняють видачу документів самопроголошених територіальних утворень, зокрема щодо участі у бойових діях.

Командуванню 1 та 2 армійських корпусів Південного військового округу ЗС РФ надано розпорядження, згідно з яким особовому складу централізовано будуть переводити кошти до російських фінустанов та на банківські картки РФ. Військовослужбовцям цих підрозділів пропонують продовжити службу на контрактній основі за російським законодавством. Разом з тим самі вояки побоюються, що якщо відмовляться укладати нові контракти, їм анулюють документи та пільги, призначені фейковими «Л/ДНР».

«На тимчасово захоплених територіях Херсонської області погіршується морально-психологічний стан та дисципліна російських солдатів. У населеному пункті Генічеськ введено сухий закон, а окупаційна влада вилучила та вивезла спиртні напої зі складів, магазинів, ресторанів та інших місць громадського харчування», – кажуть у Генштабі.

Уточнено інформацію про втрати рашистів внаслідок удару ЗСУ по місцю їхньої дислокації в районі Гірського, що на Луганщині. 27 окупантів загинули, ще 18 дістали поранення.

Українська авіація протягом доби завдала по ворогу 11 ударів. Під ураження потрапили 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також три позиції зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили один пункт управління, 11 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об’єкти окупантів.

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