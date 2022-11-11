«Укрпошта» відкрила передзамовлення на марку, присвячену звільненню Херсона

На підтримку Збройних Сил України та всіх херсонців, які чекали на звільнення Херсона, «Укрпошта» випустить нову марку «Херсон – це Україна!». Передзамовлення вже відкрили. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі компанії.

В центрі нової поштової марки зображена скибку кавуна – символ Херсона і Херсонщини. Насіння кавуна змальовано у вигляді ракет, якими російські загарбники безжально обстрілювали Херсонщину.

Також на скибці кавуна можна побачити сюжети, які супроводжували тимчасову окупацію міста: протести мирних городян, палаючі будівлі, тортури, які вчиняли російські солдати проти місцевого населення і особливо активістів.

Загалом випустити планують 900 тисяч марок, а також 150 тисяч маркових конвертів.

На марковому аркуші представлена карта України із позначенням звільненого Збройними Силами України міста-героя Херсона. Крім того, на конверті «Перший день» зображено українського військового, який за аналогією зі скибкою кавуна повертає на місце тимчасово окуповану частину України. На немаркованому художньому конверті проілюстрована хроніка періоду тимчасової анексії міста – протести мешканців Херсону проти окупаційних військ.

Номінальна вартість марки U, що дорівнює вартості 12 грн за марку або 72 грн за аркуш зі шести марок. До марки буде випущено конверт «Перший день», немаркований художній конверт та листівку.

Автор цього випуску, присвяченому Херсону, – Андрій Сагач, відомий як переможець національного етапу конкурсу ескізів до поштової марки «Мир – найвища цінність людства!», а також автора конверта з оригінальною маркою «Весна настане знову!».

Деталі щодо дати виходу марки та умов продажу обіцяють оприлюднити додатково. Втім вже відкрито передзамовлення, яке можна здійснити за цим посиланням.

Нагадаємо, 11 листопада ЗСУ увійшли в Херсон і взяли його під свій контроль, про що повідомила українська розвідка. Але разом із тим наші військові готуються, що окупанти почнуть масовані обстріли міста.

Генштаб і Міноборони наразі офіційно ще не підтверджували повернення Херсона під контроль України.

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