ЗСУ взяли під контроль ще одне село на Херсонщині

Українські військові деокупували село Борозенське Херсонської області, що за 35 км від Берислава. Про це йдеться на сторінці Першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна у Facebook.

Село Борозенське звільнили від російських окупантів бійці бригади імені Івана Богуна. Про взяття під свій контроль цього населеного пункту вони сповістили 10 листопада.

«Село Борозенське під контролем ЗСУ, просуваємось далі на південь», – кажуть військові.

Зазначимо, село Борозенське розташоване на правому березі Дніпра. Відстань до Берислава становить 35 км, до Херсона – близько 100 км.

Напередодні стало відомо про звільнення від російських загарбників сіл Правдине і Калинівське Херсонської області. Із Правдиного до Херсона – менше 35 км, із Калинівського – близько 55 км.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що 9 листопада українська армія деокупувала на Херсонщині 6 населених пунктів. Загалом звільнене 41 село і місто у Херсонській області. А з 1 жовтня дотепер наші військові просунулись тут майже на 37 км вперед.

Нагадаємо, 9 листопада міністр оборони Росії Сєргей Шойгу наказав російським військам відступити з правого берега Херсонської області, тобто залишати Херсон.

В Офісі президента заявили, що Україна не бачить ознак відступу Росії без бою, незважаючи на заяву Міноборони РФ. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний стверджує, що за кожним так званим «жестом доброї волі» і відводом російських військ стоять колосальні зусилля українських захисників.

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