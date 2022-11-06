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У Херсоні окупанти повідомили про нібито плани ЗСУ обстріляти місто

Ольга Денисяка

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5 листопада російські окупанти розсилали абонентам російських мобільних операторів у Херсоні  повідомлення з попередженням про нібито підготовку Збройними силами України масованого обстрілу міста. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook станом на ранок 6 листопада.

«Абонентам російських мобільних операторів у Херсоні окупанти розсилали повідомлення з попередженням про нібито підготовку Збройними Силами України масованого обстрілу та із закликом якнайшвидше покинути правобережну частину міста. В той же час, в деяких населених пунктах окупанти знищують вежі українських мобільних операторів», – повідомив Генштаю.

Російські окупаційні війська продовжують насильницьку евакуацію населення з тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Так званій «евакуації» підлягає населення правого берега річки Дніпро, а також 15-кілометрової зони лівобережжя.

За інформацією штабу, з населеного пункту Заводівка, місцевих жителів вивозять на тимчасово окуповану територію АР Крим, з подальшим переселенням на територію російської федерації.

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