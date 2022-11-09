Кримський міст зможе запрацювати лише у вересні 2023 року, – британська розвідка

Наразі на Кримському мосту тривають ремонтні роботи, однак навряд чи його введуть в експлуатацію до вересня 2023 року. Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії.

Так, за даними розвідки, у вівторок, 8 листопада, на мості мали почати встановлення 64-метрової секції, для цього його мали закрити. Однак, це лише перша з трьох необхідних для ремонту секцій.

Кримські «чиновники» відзвітували Путіну, що додаткові секції встановлять вже до 20 грудня, але роботи на іншій проїжджій частині призведуть до переривання дорожнього руху до березня 2023 року.

У розвідці наголошують, що ремонтні роботи будуть залежати від погодних умов зимою. Згідно з контрактом, ремонтні роботи мають закінчитися до вересня 2023 року. Віцепрем’єр РФ ж заявив, що цей термін буде скорочено.

Наразі доступна одна залізнична колія, що значно обмежує рух транспорту.

«Атака на Кримський міст порушила російське матеріально-технічне постачання до Криму та півдня України, зменшивши здатність Росії переміщати військову техніку та війська в цей район залізницею чи автошляхом. Пошкодження мосту, нещодавня атака на Чорноморський флот у Севастополі та ймовірний відхід із Херсона ускладнюють здатність російського уряду малювати картину військового успіху», – додали у розвідці.

Нагадаємо, вибух та пожежа на так званому Кримському мосту сталася 8 жовтня. За даними анонімних джерел, це була спецоперація Служби безпеки України, однак у відомстві свою причетність не коментували.

Львівський портал раніше повідомляв про усі наслідки вибуху. Згодом у мережі також з’явилися супутникові знімки пошкодженого Керченського мосту.