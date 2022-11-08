Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді продовжити в Україні воєнний стан та загальну мобілізацію. Про це йдеться у відповідних законопроєктах, опублікованих на сайті парламенту.

Законопроєкти №8189 та №8190 надійшли від президента до Верховної Ради 8 листопада. Ними пропонують продовжити термін дії воєнного стану в Україні та загальної мобілізації.

Про які часові межі йдеться, наразі не відомо. Самого тексту документів на сайті ВРУ теж поки немає.

Зазначимо, наразі воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні діють до 21 листопада. Щоразу їхній термін Верховна Рада продовжує на 90 днів, тому, ймовірно, що тепер зроблять так само, то воєнний стан діятиме мінімум до кінця лютого 2023 року.

Нагадаємо, воєнний стан в Україні ввели відразу після того, як Росія здійснила напад – 24 лютого. Потім термін його дії Верховна Рада продовжувала уже п’ять разів.

Воєнний стан передбачає низку обмежень та правил: введення комендантської години, встановлення особливого режиму в’їзду та виїзду, обмеження пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Також під час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть покидати країну.

Через заборону виїзду чоловіків призовного віку українці навіть створили петицію, у якій просили президента дозволити виїжджати за кордон тим, у якого немає військового досвіду. На це Володимир Зеленський відповів, що захист суверенітету України є обов’язком громадян, а права і свободи людини можуть бути обмежені під час воєнного стану.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.