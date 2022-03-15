Воєнний стан в Україні продовжили до 25 квітня

Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні ще на 30 діб, тобто до 25 квітня. Про це в Телеграм повідомив нардеп від партії Голос Ярослав Желєзняк.

Воєнний стан в Україні ввели відразу після того, як Росія здійснила напад – 24 лютого. Він мав діяти до 26 березня, але його продовжили ще на 30 днів. Тепер воєнний стан діятиме до 25 квітня.

Воєнний стан передбачає низку обмежень та правил. Зокрема, можуть запровадити комендантську годину, встановлювати особливий режим в’їзду та виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Також під час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть покидати країну.

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