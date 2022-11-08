У Львові захиснику провели операцію на паралізованій нозі

П’ять місяців нога 25-річного Олексія була паралізована. Все – через поранення, яке він отримав на війні. Реконструктивну операцію воїну виконали у Національному реабілітаційному центрі НЕЗЛАМНІ Першого медоб’єднання Львова. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

25-річний Олексій Свинар – родом з Харкова. Разом із батьком він пішов добровольцем на війну вже наступного дня після повномасштабного вторгнення. Служив на Ізюмському напрямку. 7 червня поблизу Краснопілля Олексій потрапив під артобстріл. Уламки влучили йому в ліву ногу: вразили стегнову кістку, вирвали частину тканин стегна та сідничний нерв, який відповідає за рухомість ноги. Кінцівку паралізувало. А далі було лікування у лікарнях Краматорська, Дніпра та Тернополя.

Аби врятувати ногу, Олексієві зробили 9 операцій, однак жодна із них не дала можливості ходити. Потрібна була аутотрансплантація.

За складну реконструктивну операцію взялися хірурги Національного реабілітаційного центру НЕЗЛАМНІ. Медики взяли по нерву з обох гомілок захисника та вшили їх на місце розірваного в ділянці стегна. Уже наступного дня Олексій відчув нервове посмикування в нозі, і це означало, що регенерація почалася.

Захисник сподівається, що вже скоро буде ходити, адже планує повертатися на фронт. Однак лікарі поки не дозволяють йому рухати кінцівкою – рани мають загоїтися. Потім на Олексія чекає тривала реабілітація, яку він теж отримає у центрі НЕЗЛАМНІ.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Львові збудують реабілітаційний центр для важкопоранених у війні. На будівництво Національного реабілітаційного центру «Незламні» у Львові на благодійному форумі зібрали перші 2,1 млн євро.

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