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У Львові почали ремонт останнього відрізку вул. Шевченка

Анастасія Диняк

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На вулиці Шевченка у Львові триває вже ІІІ етап реконструкції. Наразі роботи проводять на ділянці від вулиці Бортнянського до вулиці Яцкова. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, наразі на останньому відрізку прокладають каналізаційний колектор та водопровід, а також підрядник розпочав монтаж трамвайних плит.

«Цього тижня підрядник буде прокладати каналізаційний колектор діаметром 1000 мм та водопровід діаметром 600 мм на ділянці від житлового будинку №19 до житлового будинку №60 по вул. Т. Шевченка. Проведе реконструкцію електромереж на ділянці від вул. Бортнянського до вул. Яцкова, та прокладе футляри для мереж зовнішнього освітлення на цій ділянці. Також проводитимуть роботи з влаштування трамвайних плит ПКП на ділянці від вул. Бортнянського до вул. Яцкова», – зазначили у у ЛКП «Львівавтодор».

Нагадаємо, вул. Тараса Шевченка у Львові почали ремонтувати у січні 2021 року. Всі роботи виконують у три черги:

  • облаштування квазікільця від вул. Залізничної до вул. Левандівської;
  • на відрізку від церкви св. Анни і до вул. Ярослава Мудрого;
  • на відрізку від вул. Ярослава Мудрого і до вул. Залізничної.

Реконструкцію вул. Шевченка проводить ТзОВ «Онур». Загальна довжина відновлених доріг на різних ділянках становить 837 м. Бюджету Львова ці роботи обійдуться у 89,6 млн грн.

Квазікільце від вул. Залізничної до вул. Левандівської торік у серпні.

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