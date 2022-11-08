Пам’ятник Катерині ІІ демонтують найближчим часом, – Одеська ОВА

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук запевнив, що пам’ятник Катерині ІІ в Одесі демонтують найближчим часом. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

«Чотири фігури пам’ятника “Засновникам Одеси” повернуться до музею. Що стосується фігури Катерини ІІ, яка не має ніякої цінності, вона буде у безпечному місці. Це буде демонтаж, це не буде розрухою, руйнацією. Я думаю, найближчим часом це питання буде закрите», – цитує речника Одеської військової адміністрації Українська правда.

Нагадаємо, українці зареєстрували на сайті президента петицію із вимогою знести пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ в Одесі. 1 серпня Володимир Зеленський відповів зверненням до Одеської міської ради, аби та розглянула порушене в петиції питання.

Депутати Одеської міської ради провалили голосування за рішення демонтувати пам’ятник. Утримався від голосування і міський голова Одеси Геннадій Труханов. Раніше він заявляв, що проти знесення пам’ятника Катерині II.

Згодом в Одесі провели голосування за демонтаж пам’ятника «Засновникам Одеси». «За» проголосувала більшість містян.

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