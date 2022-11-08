Генерал Ходжес розповів, як ЗСУ зможуть дійти до Криму

Колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес вважає, що українська армія деокупує Крим до літа 2023 року, адже півострів стане непридатним для оборони росіян. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

На думку американського генерала, результат військової операції ЗСУ на сході вже неминучий, оскільки Україна «досягла незворотного імпульсу». Попереду в української армії ще багато роботи, але до літа 2023 року їй вдасться зайти і звільнити Крим від окупантів.

«Подумаймо про український контрнаступ, який почався у вересні. Сприймайте це як одну велику операцію. Ліве крило контрнаступу – це операція, яка спустилася з Харкова, зараз є біля Донецька і рухається на Маріуполь. Інше крило – у Херсоні. Тож обидва ці крила сходяться до Криму. Всі дороги ведуть до Криму. І коли вони (ЗСУ, – ред.) наближатимуться все ближче й ближче, то зможуть застосувати HIMARS та інші засоби високоточного ударів великої дальності для ураження російських цілей у Криму. І як тільки вони почнуть застосовувати високоточну зброю по російських авіабазах і пунктах зберігання чи матеріально-технічного забезпечення та військово-морських об’єктах у Криму, то я думаю, що півострів стає непридатним для оборони росіян. І саме тому, я вважаю, Україна звільнить Крим до літа», – сказав Бен Ходжес.

Водночас він вважає, що пряма атака ЗСУ через Перекопський перешийок чи інший наземний спосіб потрапити на півострів будуть справді важкими. Втім Бен Ходжес робить ставку на застосування високоточної далекобійної зброї, а також додає, що до того, як українські війська зможуть підійти до Криму, «дуже багато речей станеться на полі битви по всій Україні та в самій Росії».

«Не думайте про те, що є лише один спосіб проїхати на півострів, подумайте про те, наскільки вразливі російські сили та військово-морські сили Росії у Криму. Тиск на Росію зростає, українці отримують все більше можливостей, що, до речі, і відбувається: чи безпілотники, чи авіація, чи дальній вогонь та інші засоби… І якщо російські сили не зможуть поповнити запаси наземним шляхом через Маріуполь, тоді, я думаю, вони усвідомлять, що у них там справжня біда, і Генштабу Росії доведеться вирішувати, скільки вони готові втратити, і чи є у них ще щось, що вони можуть кинути у боротьбу», – підкреслив американський генерал.

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Як повідомляв Львівський портал, наприкінці вересня Бен Ходжес спрогнозував, що до кінця 2022 року Збройні Сили України вийдуть на межі 23 лютого, а до середини 2023-го – зайдуть в окупований Крим.

Керівник української розвідки Кирило Буданов також вважає, що до кінця весни 2023 року ЗСУ зайдуть в Крим.

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