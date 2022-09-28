Генерал Ходжес спрогнозував, коли ЗСУ зайдуть у Крим

Колишній командувач армії США у Європі генерал Бен Ходжес прогнозує, що до кінця 2022 року Збройні Сили України вийдуть на межі 23 лютого, а до середини 2023-го – зайдуть в окупований Крим. Про це він заявив в інтерв’ю виданню LRT, пише Українська правда.

«Сподіваюся, що до кінця цього року українські війська відтіснять російські війська на позиції 23 лютого, а до середини наступного року українці будуть в Криму», – сказав Бен Ходжес.

Він також зазначив, що оголошена президентом Росії мобілізація свідчить про те, що Володимир Путін є у відчаї. Генерал вважає, що це на дасть очікуваних результатів уже незабаром, оскільки потрібен час, щоб підготувати набраних до війська громадян.

Окрім того, Ходжес сумнівається, що росіянам вдасться мобілізувати 300 тисяч чоловіків.

Як повідомляв Львівський портал, президент Володимир Зеленський вважає, що про закінчення війни можна буде говорити тоді, коли Україна поверне всі свої території, які окупувала Росія. Про часові межі він не береться говорити.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і генерал Михайло Забродський вважають, що військові дії не завершаться цьогоріч, тому на 2023 рік потрібно планувати операцію або серії операцій з повернення Криму під контроль України. На їхню думку, ключовим тут буде не лише людський фактор, а те, скільки далекобійних ракет і важкого озброєння матиме держава. Детальніше читайте за цим посиланням.

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