Притула оприлюднив відео роботи «народних байрактарів»

Активіст та волонтер Сергій Притула на своєму Youtube-каналі опублікував відео роботи байрактарів, які були куплені за гроші українців.

Так, за словами Притули, на відео працюють дрони «Трясця», «Ковінька» іта «Халепа».

«Але Байрактар – це лише машина. А головний тут – український воїн, який керує ним та направляє. Тому підтримуйте наших воїнів, наші Збройні Сили», – наголосив він.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Раніше Львівський портал повідомляв, що волонтер Сергій Притула розпочав збір коштів на закупівлю безпілотників «Байрактар» для Повітряних сил ЗСУ. За сім днів україні зібрали 600 млн грн на закупівлю чотирьох «Байрактарів», хоча планували зібрати на три безпілотники.

Згодом виробник безпілотників «Байрактар» заявив, що безкоштовно передасть Україні безпілотники.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.