600 мільйонів за три дні. Притула закупить чотири «Байрактари» для ЗСУ

Волонтер Сергій Притула попросив українців за сім днів назбирати коштів на закупівлю трьох безпілотників для Повітряних сил ЗСУ, а українці за три дні назбирали вже на чотири «Байрактари». Про це він повідомив у Telegram.

На «Байрактарах» Фонд Сергія Притули зупинятися не планує і невдовзі оголосить про новий збір на ще солідніший інвентар для наших військових.

«3 дні! 600 000 000 грн! 4 Байрактари!

Я дякую усім хто долучився до проекту «Народний Байрактар»! Це дійсно був проект, який об’єднав усіх незалежно від віку, гендеру чи віросповідання! Люблю Вас усіх і пишаюсь, що дихаю з вами одним повітрям! Наша команда пішла готувати вам ще соліднішу історію», – повідомив Сергій Притула.

Він також пообіцяв, що вже незабаром українці зможуть дивитися на відео роботи «Байрактарів» та гордитися, що також долучилися до того, щоб окупантів стало менше.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Сергій Притула розпочав збір коштів на закупівлю трьох безпілотників «Байрактар» для Повітряних сил ЗСУ.

Усі доступні реквізити Фонду Сергія Притули зібрані за цим посиланням.

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