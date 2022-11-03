Рудному повернули питну воду

Із жовтня 2022 року ЛМКП «Львівводоканал» налагодило централізоване водопостачання до смт Рудно. До цього часу мешканці селища отримували технічну воду зі свердловини КП «Теребля», яка була непридатна для питного споживання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівводоканалу.

Мешканці Рудного знову отримали питну артезіанську воду. Для забезпечення мешканців Рудно питним водопостачанням наявні сільські мережі під’єднали до водопроводу з насосної станції «Карачинів». Для цього було прокладено відрізок нового водопроводу до смт Рудно. Відтак люди отримуватимуть чисту питну воду з артезіанських свердловин.

«Станом на сьогодні відхилень за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками у водопровідній воді смт Рудно немає, якість води відповідає чинним Державним санітарним правилам і нормам ДСанПіН» – прокоментував головний інженер «Львівводоканалу» Анатолій Шимоняк.

Однак на деяких вулицях Рудно збереглись проблеми із тиском води, які спричинені поганим технічним станом мереж. Йдеться про вулиці Шевченка, Лисенка, Галицька, Квіткова та Драгоманова.

«Львівводоканал зараз проводить роботи із проєктування кільцюючої мережі на вулицях Шевченка–Лісна. Це дозволить збільшити тиск на проблемних вулицях», – додав Анатолій Шимоняк.

Як писав Львівський портал, засновники колективного підприємства «Теребля» розглядають можливість переходу у комунальну форму і підпорядковуватись місту.

Як відомо, Рудно – селище міського типу у Залізничному районі, що входить у Львівську МТГ. Населення становить близько 10 тисяч осіб.

Перебої з водопостачанням тут тривають вже не перший рік, але у 2021 році ситуація стала настільки критичною, що майже все селище залишилось без водопостачання на невизначений термін.

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