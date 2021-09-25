Мешканцям Рудного обіцяють повернути воду

Повернути стабільне водопостачання мешканцям Рудного обіцяють протягом суботи, 25 вересня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Без води жителі Рудного залишились через аварію, що виникла на колективному підприємстві «Теребля». Саме воно постачає воду значній частині селища.

У п’ятницю, 24 вересня, підприємство мало замінити найбільш аварійну ділянку водопроводу, а вже в суботу – підключити її та відновити подачу води. У разі потреби допомогти готовий і «Львівводоканал».

«Працівники департаменту та «Львівводоканалу» були в офісі цього підприємства, провели оперативну нараду з керівником, виїхали на основне місце пошкодження мережі, яке є причиною відсутності водопостачання зараз. Там працювали працівники КП «Теребля», була залучена техніка. Ми висловили незадоволеннями темпами робіт і визначили замінити 200 м водопроводу, найбільш аварійну ділянку, у п’ятницю, а в суботу – здійснити підключення. Якщо буде потреба, то водоканал своїми ресурсами надасть допомогу, щоб забезпечити відновлення водопостачання у Рудно. Сподіваємося, що водопостачання відновимо у суботу, якщо на інших ділянках водопроводу не виникне проблем», – розповів директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Олександр Одинець.

Реклама партнерів

У мерії не задоволені ситуацією з водопостачанням у Рудному і кажуть, що готові втрутитися, аби нарешті місцеві мешканці не мали перебоїв.

«Львів ще три роки тому завершив прокладати трубопровід від нашого магістрального водопроводу «Карачинів – Львів» до межі смт Рудно. І ми готові до межі селища подавати питну воду відповідної якості. Про це добре знала колишня Рудненська сільська рада, але жодного кроку щодо будівництва водопроводів вона не зробила. Тільки зараз ми отримали розуміння, що частково ці проекти були реалізовані за кошти субвенції, яку Львів надав сільській раді Рудного минулого і позаминулого років. Тому зараз з тим розбираємося. В мережі приватного підприємства місто Львів вкладати кошти не може. Але все буде залежати від ситуації: якщо в подальшому будуть проблеми з забезпеченням Рудного водою, то Львів буде втручатися. Будуть віднайдені механізми в рамках чинного законодавства, щоб якісно забезпечити цю послугу», – додав Олександр Одинець.

Як писав Львівський портал, засновники колективного підприємства «Теребля» розглядають можливість переходу у комунальну форму і підпорядковуватись місту.

Як відомо, Рудно – селище міського типу у Залізничному районі, що входить у Львівську МТГ. Населення становить близько 10 тисяч осіб.

Перебої з водопостачанням тут тривають вже не перший рік, але цього року ситуація стала настільки критичною, що майже все селище залишилось без водопостачання на невизначений термін.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.