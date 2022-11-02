Виробники яєць зобов’язалися стабілізувати ціни

Міністерство аграрної політики та продовольства України уклало Меморандум із Асоціацією «Союз птахівників України». Документ спрямований на те, щоб стабілізувати ціни на курячі яйця та не допустити перевищення оптово-відпускних цін реалізації від рівня, за якими яйця постачаються до торговельних мереж.

Виробники яєць у межах Меморандуму взяли на себе зобов’язання наситити внутрішній ринок яйцями, зокрема збільшити чисельність поголів’я курей-несучок та обсягів виробництва яєць.

Мінагрополітики зі свого боку сприятиме, щоб виробники курячих яєць були забезпечені необхідними умовами та ресурсами для роботи, а також мали змогу залучити доступний кредитний ресурс для своєї виробничої діяльності. Крім того, Міністерство сприятиме стабільності внутрішніх цін на зернофуражні й олійні культури та продукти їх переробки.

Меморандум діятиме до 31 грудня цього року, може бути продовженим у разі необхідності та є відкритим до підписаннями виробниками харчових курячих яєць.

Нагадаємо, в жовтні в Україні стрімко подорожчали яйця. Десяток тепер коштує 70 грн і більше, подекуди фіксували дефіцит. Експерти й Мінагрополітики прогнозують зниження цін не раніше листопада.

В Антимонопольному комітеті кажуть, що загалом ціни на яйця виросли на 54% протягом червня-вересня. Це пов’язують, зокрема із подорожчанням кормів для птиці. Втім не виключено, що такий суттєвий ріст цін міг бути спровоковано штучно, тому АМКУ розпочав перевірку.

У вересні серед продуктів харчування на Львівщині найбільше подорожчали саме яйця – майже на 30%. В кінці жовтня в Мінагрополітики повідомили, що закупівельні ціни на тендерах на курячі яйця стабілізувалися, тому вони вже практично перестали дорожчати

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