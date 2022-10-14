Чому дорожчають яйця і чи не буде дефіциту?

Ціни на яйця злетіли до 70 і більше гривень за десяток, а подекуди взагалі зникли із полиць магазинів. Така ситуація виникла в торговельних мережах по всій Україні, адже найбільші постачальники яєць почали стрімко підвищувати ціни на свою продукцію, пише Економічна правда.

Мережі супермаркетів переконують: про дефіцит яєць не йдеться, але скорочення пропозиції спричинило зростання цін до 70-80 грн за десяток.

На українському ринку працюють близько десяти виробників яєць, проте левова частка припадає на двох гравців.

Перший – «Авангард», який входить в агрохолдинг «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка та представлений брендом «Квочка».

Другий – «Ясенсвіт», який є частиною групи компаній Ovostar Union та реалізує продукцію під однойменною маркою.

Як розповідають ритейлери, кілька тижнів тому постачальники яєць почали стрімко, на понад 60%, підвищувати гуртові ціни. Через це вартість десятка яєць у магазинах зросла з 32 грн наприкінці серпня до 70 грн на початку жовтня.

У Мінагрополітики кажуть, що на зростання цін вплинуло скорочення пропозиції через війну. Припинили роботу або скоротили виробництво Дмитрівська птахофабрика на Донеччині та філія Богодухівської птахофабрики на Харківщині. Крім того, на тимчасово окупованій території опинився птахокомплекс «Чорнобаївський» (входить в «Авангард», Херсонщина). Він був одним з найбільших виробників яєць в Україні, кажуть у Союзі птахівників України.

«На окупованих територіях залишилося ще кілька потужних виробників, інші перебувають на лінії бойових дій або постраждали на деокупованих територіях.

За нашими підрахунками, внаслідок цього втрачено близько 20% промислового виробництва яєць», – розповідає директор Союзу птахівників України Сергій Карпенко.

Крім наслідків російської агресії, на вартість яєць вплинули й інші фактори.

Перший – сезонність. Влітку виробництво яєць у домогосподарствах традиційно зростає, тож із збільшенням пропозиції ціни на них падають. Восени – навпаки – зростають.

Другий – економічні проблеми. Через війну зросла вартість виробництва, тому підприємствам довелося позапланово позбуватися поголів’я курей-несучок. Також частково зупинилася інкубація яєць для отримання курчат.

Третій – дороге виробництво. Після деблокади портів ціни на зерно на внутрішньому ринку зросли, а вони формують вартість комбікорму, на яку припадають 65-70% собівартості яйця. Позначилося й коригування офіційного курсу гривні.

Четвертий фактор – логістика. Подорожчання енергоносіїв для промислових споживачів збільшило вартість логістичних витрат.

Проте, за словами Карпенка, з червня ситуація з оновленням поголів’я курей значно покращилася. Виробники на деокупованих територіях почали відновлювати виробництво.

Чи очікувати дефіцит яєць

Коротка відповідь: дефіциту немає. Про це говорять і представники мереж супермаркетів, і виробники.

Заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький пояснює, що на відновлення кількості поголів’я в областях, де традиційно вирощують яєчних курей, потрібно щонайменше два-три місяці, через що і виник «часовий лаг».

У середині жовтня споживачі, зокрема, у Києві, теж могли бачити пусті «яєчні» полиці в магазинах. Проте, імовірно, це сталося через масовані ракетні обстріли росіян.

Що буде з цінами

Як зауважив директор Союзу птахівників України, у жовтні очікуються збільшення виробництва яєць і цінова стабілізація, а в листопаді – зниження цін. У Мінагрополітики називають схожі терміни, проте гравці на ринку говорять про кінець року.

У той же час Антимонопольний комітет каже, що не отримував скарг щодо підвищення вартості яєць на внутрішньому ринку.

У зв’язку з цим найближчим часом АМКУ планує надіслати найбільшим виробникам яєць вимогу про надання інформації, аби зʼясувати, чи не було порушене конкурентне законодавство.

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