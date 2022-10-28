Курячі яйця перестали рости у ціні, – Мінагрополітики

Закупівельні ціни на тендерах на курячі яйця стабілізувалися. Тому цей продукт вже практично перестав дорожчати. Про це Львівському порталу повідомили в Мінагрополітики України.

Так, станом на 20 жовтня середня закупівельна ціна торговельними мережами в Україні становила 59,6 грн за десяток (+3% до ціни 13 жовтня), а 27 жовтня вона дещо зросла – до 60,1 грн за десяток (на 1% вище ціни минулого тижня).

Разом із тим в Мінагрополітики зауважують, що виробники відновлюють поголів’я птиці, щоб забезпечити попит і стабілізацію ринку.

«До кінця року посадять як мінімум +6,5 млн птиць, що на 35-40% більше у порівнянні з поголів’ям у вересні. Від моменту посадки до старту повноцінного знесення яєць проходить 150 днів (5 місяців). Тож можемо очікувати зниження ціни до економічно обґрунтованої. Ми вийшли на цінове плато, а коли збільшиться поголів’я курей-несучок, очікуємо на зниження ціни», – прокоментував заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

На зріст ціни вплинув сезонний попит, значне скорочення поголів’я курей та падіння виробництва, адже через військові дії українські підприємства значно скоротили або взагалі припинили свою діяльність. Через військові дії також було частково призупинено інкубацію яйця для отримання молодняку птиці.

Найбільший відсоток падіння виробництва зафіксували у квітні. Тоді було вироблено 3 780 млн яєць, що на 17,3% менше від обсягів квітня 2021 року. Із травня спад виробництва в Україні вийшов на плато, а починаючи з липня падіння трохи пришвидшилось (-0,7%).

У вересні темп падіння зменшився, адже було вироблено 9 295 млн яєць, що на 15,7% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

«Із початку вересня 2022-го динаміка ціна на яйця в середньому по Україні зросла з 29,91 грн за десяток до 62,01 грн станом на 27 жовтня. При тому найбільший приріст (16% до попереднього тижня) спостерігався 7 жовтня до ціни, зафіксованої 30 вересня. Наразі зростання роздрібної ціни суттєво сповільнюється: якщо тиждень тому ціна зросла на 9%, то з 21 по 27 жовтня вони збільшилась уже на 4%», – кажуть в Мінагрополітики.

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Нагадаємо, в жовтні в Україні стрімко подорожчали яйця. Десяток тепер коштує 70 грн і більше, подекуди фіксували дефіцит. Експерти й Мінагрополітики прогнозують зниження цін не раніше листопада.

В Антимонопольному комітеті кажуть, що загалом ціни на яйця виросли на 54% протягом червня-вересня. Це пов’язують, зокрема із подорожчанням кормів для птиці. Втім не виключено, що такий суттєвий ріст цін міг бути спровоковано штучно, тому АМКУ розпочав перевірку.

У вересні серед продуктів харчування на Львівщині найбільше подорожчали саме яйця – майже на 30%.

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