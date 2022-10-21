Антимонопольний комітет розслідує причини підвищення цін на яйця на 54%

Антимонопольний комітет України розпочав вивчення причин збільшення цін на яйця на 54% в червні-вересні. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі АМКУ.

Антимонопольний комітет України, який на постійній основі здійснює моніторинг ситуації на соціально важливих ринках, зауважив, що з вересня в ЗМІ з’являються повідомлення про подорожчання у вітчизняних торговельних мережах курячих яєць. Цей факт підтвердився даними Державної служби статистики України.

АМКУ заявляє, що основним показником, що характеризує зміни в часі загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання, є індекс споживчих цін. За даними Держстату, цей показник впродовж лютого – травня 2022 року свідчив про зниження вартості яєць курячих. Однак з червня 2022 року Держстатом уже декларується щомісячне збільшення індексу споживчих цін. Відповідно до цих даних, приріст вартості яєць у вересні 2022 року, порівняно з червнем 2022 року, склав близько 54%. Також і Національним банком України зазначалося, що у вересні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 24,6% (із 23,8% у серпні).

За даними АМКУ, ціна яєць значною мірою залежить від собівартості їх виробництва, яку визначає вартість кормів, витрат на енергоносії, витрат з оплати праці, ветпрепаратів тощо. Крім того, ця галузь залежить від наявного поголів’я курей-несучок у країні, що безпосередньо пов’язані з виробничою діяльністю.

На початку повномасштабного вторгнення російської федерації Група компаній Авангард (реалізує курячі яйця під ТМ «КВОЧКА»), яка є одним з найбільших виробників курячих яєць в Україну, повідомила АМКУ про втрату поголів’я курей та виробничих потужностей у Волноваському та Бахмутському районах Донецької області, Шевченківському районі Харківської області, Макарівському районі Київської області, Білозерському районі Херсонської області. Внаслідок цього первинна пропозиція яєць на ринку могла істотно знизитися. Інші учасники ринку, зокрема й ще виробник курячих яєць – Група компаній Ovostar Union («ОВОСТАР»), наразі не надавали Комітету подібної інформації.

«Підвищення цін на курячі яйця може й не мати об’єктивних підстав, навіть з огляду на усі тяжкі економічні наслідки війни. Адже зростання загального індексу споживчих цін та індексу споживчих цін на продукти харчування не корелюється зі стрімким зростанням вартості яєць», – йдеться в повідомленні.

Крім того, окремі профільні експерти зазначають, що ціни на ринку кормів у цьому сезоні залишаються досить низькими і спостерігається лише незначне коливання вартості (+/-10%) у різних регіонах України. Це відбулося тому, що через заблоковані морські порти в Україні спостерігається великий надлишок зерна. Тож головні складові кормів для курей значно подешевшали, порівняно з минулим роком.

«Отже, наразі в Комітеті відсутня інформація, яка б підтверджувала наявність об’єктивних факторів для подорожчання яєць одразу на 54% за три місяці. Розуміючи соціальну важливість вказаного питання, Комітет розпочав дослідження причин збільшення цін на яйця курячі у шкарлупі у вересні-жовтні 2022 року. АМКУ братиме до уваги, що підприємства (в тому числі домінуючі) мають право захищати свої законні інтереси, особливо з урахуванням воєнного стану. Водночас такі дії суб’єктів господарювання не повинні бути надмірними. Під час дослідження Комітет має намір здійснити широкий аналіз всіх факторів впливу на цінову поведінку суб’єктів господарювання та уже надіслав їм вимоги про надання інформації», – підсумували в АМКУ.

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