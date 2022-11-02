Мерія Львова викупить у забудовника школу, яку він мав звести в обмін на землю

На вулиці Топольній біля ТРЦ «Спартак» зведуть новий житловий комплекс із 4-поверховою школою. Вона має стати частиною переповненої зараз СЗШ №81. Проте фірма, яка раніше отримала землю під будівництво в обмін на школу, не віддасть місту це приміщення безкоштовно, Львівська міська рада має його викупити. Відповідне рішення 2 листопада прийняв виконавчий комітет, передає кореспондент Львівського порталу.

Виконком затвердив містобудівні умови та обмеження на будівництво ТзОВ «Дизайн-Майстер» житлово-громадського комплексу з міжшкільним ресурсним центром, підземним паркінгом на вул. Топольній, 4.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,43 га відразу біля ТРЦ «Спартак», на якій зараз знаходяться адміністративні приміщення. Їх дозволили знести. Відразу по сусідству завершується будівництво житлового комплексу Avalon Flex.

ЖК Avalon Flex, розташований відразу біля виділеної земельної ділянки на вул. Топольній, 4. Фото – ЛУН станом на літо 2021

Тепер відразу поруч із цим ЖК збудують новий на 180 квартир. Будинки матимуть 16-17 поверхів, дворівневий підземний паркінг, поруч спорудять також 4-поверхову школу. Приміщення площею 3200 кв м хочуть віддати під потреби СЗШ №81, яка зараз є переповнена.

Втім примітно, що забудовник, якому місто погодило будівництво нового житла, не передасть безкоштовно це приміщення у комунальну власність. Львову доведеться його викупити.

«Формат, який обговорювався, полягає у тому, що приміщення цієї школи будуть викуплені для потреб міста за ціною, близькою до собівартості, за кошти благодійних організацій та за бюджетні кошти», – розповів під час доповіді головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Заступник мера з питань містобудування Любомир Зубач підтримав таку ідею і навіть прямо натякнув, що то є мало не «жест доброї волі» забудовника.

«Забудовнику треба віддати належне, адже приміщення площею 3200 кв м – це досить багато. Це могла б бути комерція, яку можна вигідно продати, але його передбачають під школу… Важливо зафіксувати, щоб це приміщення було зарезервовано суто під шкільні потреби, і те, що коли місто буде їх викупляти, була соціальна ціна. Як варіант – собівартість будівництва», – сказав Любомир Зубач.

Візуалізація школи на вул. Топольній, 4

Зауважимо, що загадана земельна ділянка донедавна належала до земель промисловості. Аби забудовник мав змогу будувати тут житло, у вересні 2021 року Львівська міська рада перевела її до земель житлової і громадської забудови. Тоді мерія зробила це в обмін на школу площею 3000 м кв.

Торік місцеві мешканці, які стурбовані активною забудовою мікрорайону, висловлювали побоювання, що обіцяної школи може й не бути. Адже раніше й в ЖК Avalon Flex мали віддати 1000 м кв під освітню функцію, однак цього так і не сталось.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Дизайн-Майстер» займається виробництвом дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів. Фірма існує з 2001 року і зареєстрована за місцем майбутнього будівництва.

Засновниками підприємства є четверо львів’ян: Олена Кунець, Анізія Пилис, Михайло Ірод та Віктор Романинець. Анізія Пилис до 2018 року була директоркою комунального дитсадка №30 на вул. Низинній.

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