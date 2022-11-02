94% навчальних закладів готові до опалювального сезону, – Міносвіти

Станом на 1 листопада вже 94% закладів освіти в Україні готові до опалювального сезону. Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет під час телемарафону.

Міністр уточнив, що ситуація також відрізняється у регіонах. Наприклад, у Києві та 13 областях готові на 100%, на решті території показники становлять 90% та вище.

Шкарлет також овучив статистику по категоріях: коледжі готові на 81%; заклади професійно-технічної освіти – на 92%; школи – 94%; дошкільна освіта – 95%.

Проте, за його словами, крім опалення у школі, також важливим чинником є температурний режим в укриттях.

«Якщо температурний режим в укритті не буде відповідати санітарним нормам (температура взимку має підтримуватися на рівні не нижче ніж +10 °C, – ред.), то за рішенням педради і директора заклад освіти може бути переведений на цей час на дистанційні заняття. У випадку відсутності тепла чи електроенергії у навчальних закладах примушувати до очного навчання не будуть», – стверджує Шкарлет.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ще на початку літа попередив, що опалювальний сезон 2022/2023 буде найважчим в історії незалежної України. Однак в уряді запевнили, що тарифи на газ і тепло для українців під час війни залишаться незмінними, адже дофінансовувати підприємства теплокомуненерго буде держава.

Згодом голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко вже попередив, що в домівках українців цьогоріч буде значно холодніше. Температура повітря буде на 4 градуси нижчою за норму і становитиме 17-18°C. Сам опалювальний сезон почнеться пізніше і закінчиться раніше ніж зазвичай.

Додамо також, що Львів готується до різних сценаріїв опалювального сезону. У мерії вже розробили план дій при обмеженні чи відсутності постачання газу та електроенергії.

Так, комунальники роблять запаси альтернативних видів палива, зокрема й дров, готують печі «буржуйки». Загалом місто підготувало близько 700 таких печей, які за потреби можна буде використовувати.

До лютого 2023 року у Львові хочуть збудувати біопаливну котельню, яка покриє потреби в опаленні четвертої частини міста. У цей об’єкт «Нафтогаз» збирається вкласти 1 млрд грн.

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