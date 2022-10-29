У ніч на неділю, 30 жовтня, Україна переходить на зимовий час, тобто переводить стрілки годинника на одну годину назад. Про це повідомляє Львівський портал.

Перехід на зимовий час відбудеться о 04:00 год. ранку за київським часом.

Зміна часу в Україні відбувається разом з усім Євросоюзом і більшістю країн Європи двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а в останню неділю жовтня повертається на зимовий. На літній час Україна перейде 26 березня 2023 року.

Щоб адаптуватися до різкої зміни режиму дня, фахівці рекомендують:

уникайте вживання кофеїну за 6 годин до сну (кава, чай, більшість газованих напоїв);

не вживайте алкоголь і відмовтеся від куріння, особливо перед сном;

не вживайте важку, гостру, солодку їжу за 4 години до сну. Легкий перекус цілком допустимий;

фізична активність корисна кожному, але не перед сном. Більше рухайтеся вдень, а ввечері вирушайте на легку прогулянку;

зробіть комфортний для себе температурний режим у спальні та регулярно її провітрюйте;

забезпечте тишу і зменште освітленість спальні під час сну. Приберіть електронні пристрої, зокрема, телевізори, комп’ютери, смартфони зі спальні, або принаймні вимикайте їх за 30 хвилин до сну.

Нагадаємо, Україна переходить на зимовий і літній час вже 26 рік поспіль. Навесні 2021-го Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт, яким хотіли скасувати перехід із літнього на зимовий час і навпаки. Таким чином Україна мала б лишитися лише на зимовому часі.

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