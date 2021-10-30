Перехід на зимовий час: як правильно підготуватися?

Цієї неділі, 31 жовтня, Україна перейде на зимовий час, що передбачає переведення стрілок годинника на годину назад. Щоб адаптуватися до різкої зміни режиму дня і збою «внутрішнього» годинника, важливо підготуватися заздалегідь і поступово. Про це йдеться на сторінці Центру громадського здоров’я у Facebook.

Фахівці радять за кілька днів до переведення годинників спробувати лягати спати на деякий час пізніше, так само і просинатися. Наприклад, можна від сьогодні щодня «додавати» собі 10 хвилин сну.

Аби добре почуватися та швидше увійти у звичний графік, дотримуйтесь рекомендацій для поліпшення якості сну:

Реклама партнерів

уникайте вживання кофеїну за 6 годин до сну (кава, чай, більшість газованих напоїв);

не вживайте алкоголь і відмовтеся від куріння, особливо перед сном;

не вживайте важку, гостру, солодку їжу за 4 години до сну. Легкий перекус цілком допустимий;

фізична активність корисна кожному, але не перед сном. Більше рухайтеся вдень, а ввечері вирушайте на легку прогулянку;

зробіть комфортний для себе температурний режим у спальні та регулярно її провітрюйте;

забезпечте тишу і зменште освітленість спальні під час сну. Приберіть електронні пристрої, зокрема, телевізори, комп’ютери, смартфони зі спальні, або принаймні вимикайте їх за 30 хвилин до сну.

У ЦГЗ нагадують, що дорослі мають спати щонайменше сім годин на добу.

«Ну а декому цього навіть замало: молодь і люди з хронічними недугами потребують дев’яти годин сну. І тільки незначній групі щасливців достатньо спати до шести годин на добу. Це зумовлено генетичними факторами», – додають фахівці.

Як повідомляв Львівський портал, у ніч проти 31 жовтня, неділі, о 4 годині ранку українці переходять на зимовий час, тобто переводять стрілки годинника на одну годину назад.

Нагадаємо, цьогоріч у березні Верховна Рада провалила голосування у другому читанні та в цілому за законопроєкт, який скасовує в Україні перехід із літнього на зимовий час і навпаки. Україна мала лишитися на зимовому часі. За проєкт закону №4201 проголосували 212 народних депутатів із 226 необхідних.

Водночас пропозицію про направлення закону на доопрацювання комітетом та повторне друге читання підтримали 226 парламентарів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.