Рашисти вдарили по Запоріжжю, обійшлося без постраждалих

В суботу, 29 жовтня, російські окупаційні війська здійснили ракетну атаку на Запоріжжя. Постраждалих немає. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у своєму Telegram.

Ракетний удар ворог здійснив в обід. «Приліт» прийшовся на промислову будівлю. Внаслідок атаки загиблих чи поранених немає.

«Після невеличкої перерви ворог знову обстріляв Запоріжжя. Це вкотре нагадує: треба постійно залишатися пильними і обережними», – наголосив Олександр Старух.

Нагадаємо, за вісім місяців повномасштабної війни Росія випустила по Україні більше 4500 ракет.

Лише кожен 20-й ракетний удар Росія завдає по військовому об’єкту, решта 19 – влучають у житлові будинки, школи, лікарні, університети.

Станом на початок вересня було відомо, що від обстрілів російських окупантів загинули понад 7000 мирних громадян України, ще 5500 українців дістали поранення. Оновлених даних правоохоронці ще не оприлюднювали.

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