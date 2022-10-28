В Україну привезли 2,3 млн доз вакцини Pfizer. Скільки отримає Львівщина

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 2,3 млн доз covid-вакцини Comirnaty (Pfizer), які безкоштовно надав американський уряд у межах ініціативи COVAX. Найближчим часом Львівщина отримає першу партію – понад 29 тисяч доз. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Отриману вакцину від коронавірусу Pfizer МОЗ розподілить між 23 областями. Наразі регіони отримають загалом більше 332 тисяч доз, перші поставки надійдуть вже наприкінці жовтня – на початку листопада.

Так, Київ отримає понад 31 тисячу доз, Львівщина – більше 29 тисяч, Полтавщина – більше 23 тисяч, Харківська, Одеська та Київська області – близько 20 тисяч доз.

Вакциною Pfizer зараз проводитимуть як перший курс імунізації, так і бустерну дозу (першу і другу).

Як працює вакцина Comirnaty/Pfizer

Має у своєму складі молекули матричної рибонуклеїнової кислоти (мРНК), яка кодує шипоподібний білок оболонки коронавірусу SARS-CoV-2. Після введення вакцини ця мРНК потрапляє в клітини організму людини й надає їм своєрідну «інструкцію», як створити цей білок. Імунна система розпізнає, що білок не належить людині, і виробляє антитіла до нього. Так організм вчиться, як захиститися при зустрічі зі справжнім вірусом.

Вакцини мРНК є безпечними і не можуть змінити ДНК людини. Незабаром після того, як клітини організму закінчать виконувати інструкції, вони руйнуються і позбавляються від мРНК. мРНК-вакцини не містять живого або інактивованого вірусу.

Нагадаємо, із початком повномасштабної війни в Україні і на Львівщині зокрема суттєво знизився рівень вакцинації від коронавірусу.

Станом на початок вересня два щеплення, тобто основний курс імунізації, мали лише 67% львів’ян. Натомість показник бустерної вакцинації, який поновлює рівень антитіл до Covid-19, є зовсім низький. Першу бустерну дозу мають тільки 8% львів’ян, другу почали робити лише в серпні.

Досі у Львові були китайська вакцина CoronaVac і бельгійська Johnson & Johnson, яку в Україну взагалі привезли вперше. Для того, щоб зробити щеплення від коронавірусу, слід звернутися до свого сімейного лікаря.

Додамо, що донедавна МОЗ рекомендувало робити одне бустерне щеплення більшості українців, друге передбачали для людей віком 60+ осіб з групи ризику. У липні другий бустер дозволили робити всім дорослим.

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