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Байден не вірить Путіну, що «воно» не має наміру застосовувати ядерну зброю

Андрій Котенський

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Президент США Джо Байден висловив у четвер скептицизм щодо коментаря президента Росії Владіміра Путіна про те, що він не мав наміру використовувати ядерну зброю в Україні, пише Європейська правда з посиланням на Reuters.

Путін у своїй промові раніше в той же день применшив ядерне протистояння із Заходом, наполягаючи на тому, що Росія не погрожувала застосувати ядерну зброю і лише відповіла на ядерний «шантаж» з боку західних лідерів.

«Якщо він не має наміру, чому він продовжує говорити про це? Чому він говорить про можливість застосування тактичної ядерної зброї?», – сказав Байден.

«Він дуже небезпечний у своєму підході до цього», – додав він.

Путін та інші офіційні представники РФ особи неодноразово заявляли протягом останніх тижнів, що Росія може використати ядерну зброю під приводом «захисту» своєї територіальної цілісності.

Раніше повідомлялось, що Путін нібито дав задню із ядерними погрозами.

Як відомо Російський диктатор неодноразово у своїх виступах погрожував застосуванням ядерної зброї, коли говорив про війну з Україною. Востаннє це було 21 вересня, після того, як оголосив часткову мобілізацію і підтримав проведення псевдореферендумів на окупованих українських територіях.

Водночас США попередили Кремль про катастрофічні наслідки за застосування ядерної зброї.

11 жовтня у НАТО заявили, що поки не бачить ознак до підготовки Росією ядерного удару.

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