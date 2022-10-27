Путін дав задню із ядерними погрозами?

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що немає жодного політичного сенсу в ядерному ударі по Україні. Про це він заявив у виступі на пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу «Валдай» у Москві, який транслювівся онлайн, пише Українська правда.

«Нам не потрібен ядерний удар по Україні, сенсу немає – ні політичного, ні військового», – сказав Путін

При цьому російський диктатор заявив, що «поки існує ядерна зброя – існує ризик її застосування».

Путін також сказав, що в Росії «ніколи не казали про застосування ядерної зброї». Нібито він завжди реагував на слова західних політиків.

Як відомо Російський диктатор неодноразово у своїх виступах погрожував застосуванням ядерної зброї, коли говорив про війну з Україною. Востаннє це було 21 вересня, після того, як оголосив часткову мобілізацію і підтримав проведення псевдореферендумів на окупованих українських територіях.

Водночас США попередили Кремль про катастрофічні наслідки за застосування ядерної зброї.

11 жовтня у НАТО заявили, що поки не бачить ознак до підготовки Росією ядерного удару.

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