Буданов спрогнозував, коли ЗСУ зайдуть у Крим

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що на зиму активні бої стихнуть, із початком весни 2023 року ЗСУ продовжать повертати окуповані росіянами території й до кінця весни зайдуть у Крим. Про це він сказав в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

«Десь в кінці травня я розповідав про алгоритм дій. Я тоді прямо сказав, що червень для, на жаль, буде недобрий, будемо трохи втрачати, у липні буде умовний застій, а в серпні почнемо рухи щодо відновлення своїх територій. Взимку війна значною мірою стихне. І от після зими почнеться завершення цього конфлікту виходом на першому етапі на адмінкордони України станом на 1991 рік», – відзначив Кирило Буданов.

Після цього журналістка згадала прогноз колишнього командувача армії США у Європі генерала Бена Ходжеса. Нещодавно він сказав, що вийти на межі 23 лютого ЗСУ можуть ще до кінця 2022 року, а до середини 2023-го – зайдуть в окупований Крим. Зі свого боку глава воєнної розвідки сказав, що почати звільнення півострова українській армії вдасться раніше.

«Це особиста думка американського генерала, він спирається на відомі йому факти. Я опираюсь на факти, які відомі мені. Я вважаю, що все це буде не влітку, а до кінця весни. Можливо, трохи раніше, бо в днях можна помилятись, в алгоритмах – ні», – підкреслив Кирило Буданов.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Нагадаємо, на початку липня Кирило Буданов заявляв, що в серпні для ЗСУ розпочнуться перші важливі перемоги на фронті, що буде першим переломом у війні. Наприкінці 2022 року, на думку, активні бої затихнуть, а повністю повернути свої території у межах 1991 року Україна зможе у 2023-му.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.