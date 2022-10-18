Буданов спрогнозував, коли очікувати завершення війни

Російська війна проти України завершиться наступного року. Хід війни відбуватиметься за одним із двох сценаріїв, який призведе до неминучої поразки і руйнації РФ. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у інтервю Obozrevatel.

За словами Буданова, на терористичній Росії існує два табори влади. Один вже прагне миру і готовий відійти на кордони 1991 року, а інший боїться відповідальності та йтиме до кінця.

«Якщо на РФ переможе, як то кажуть, гілка прибічників миру, то вони зможуть визнати, що все «це було помилкою». Війська відійдуть назад, за адмінкордон 91-го року і перевантажать якось відносини з усім світом. Інша гілка влади розуміє, що в будь-якій конфігурації їм, у кращому разі, загрожує солідний тюремний термін, тому для них продовження війни – питання особистого виживання. Кінцівка буде – в будь-якому з цих варіантів – однакова. Це видозмінення РФ», – повідомив Кирило Буданов.

Він також не виключає, що москалі теоретично можуть застосувати проти України ядерну зброю, але це тільки пришвидшить розпад РФ.

«Ядерна зброя в будь-якій країні світу – це засіб стримування. Це, в принципі, не зброя, а інструмент, повторюся, стратегічного стримування. Чи можуть вони теоретично застосувати ядерну зброю? Теоретично – можуть, це тільки пришвидшить розпад РФ, і вони це чудово знають і розуміють. Вони не такі вже дурні всі, як би нам хотілося», – говорить він.

Окрім того головний розвідник розповів, що у Білорусі немає сил та ресурсів, які б мали лякати Україну. За його словами, зараз диктатор Лукашенко та Путін створює угруповання т.зв. союзних республік, в яке мають увійти підрозділи ЗС Білорусі та оці терористичні угрупування РФ. Але насправді на території Білорусі на всіх базах довготривалого зберігання розконсервовують техніку і передають в РФ. Вона здебільшого йде на поповнення втрат у Донецькій і Луганській областях. Самі білоруси не мають тих сил, які могли б сильно лякати нас, тому Росія перекидає туди особовий склад і здебільшого з автомобільною технікою, тобто це просто картинка. Принаймні на даному етапі.

Також Буданов переконаний що до кінця 2022 року українські війська матимуть суттєві успіхи у звільненні окупованих територій України, а воєнні дії завершаться до літа 2023 року.

«До кінця року ми ще просунемось вперед значно, це будуть значущі перемоги, ви скоро це побачите. Я сподіваюся, що це може бути Херсон. У кінці весни це все (війна) має закінчитись. До літа все має завершитися… Після завершення війни почнеться дуже серйозний політичний процес, пов’язаний зі змінами в нинішній РФ: від Росії від’єднаються певні регіони… Москва виплачуватиме нам репарації», – повідомив Кирило Буданов.

Він також розповів, що є два сценарії війни, перший – це наша перемога і вихід на кордони 91-го року, і далі вже якісь незворотні процеси в Росії. Але є інший сценарій – дочасне відсторонення від влади того, кого ми називаємо Путіним. Без різниці який сценарій буде втілено усі вони ведуть до програшу та кінця РФ.

«Вони пішли, як то кажуть, ва-банк, для себе вони приєднали окуповані українські території; і зараз кожне селище, яке ми деокуповуємо, для них вже не відступ російської армії або тактичний програш, це втрата земель РФ. Для нас це «формально», а от для них це вже юридична втрата російської території. А як такому типовому росіянину пояснити те, що Україна забрала у РФ якесь місто. Ну це переворот його свідомості, ну «це ж не може бути», – говорить гловний розвідник.

За його словами на сьогодні, на жаль, 82% росіян досі повністю підтримують бойові дії в Україні.

«На жаль, треба дивитися правді в очі. Ми воюємо не з російським режимом, як багато хто там вважає, а, на жаль, з російським народом, 82% – це більшість… Не економіка, не «могилізація» змінить настрої росіян, а втрата окупованих і анексованих територій», – переконаний Кирило Буданов.

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