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Ріші Сунак офіційно став прем’єр-міністром Великобританії

Наталя Дуляба

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Король Британії Чарльз ІІІ попросив колишнього міністра фінансів Ріші Сунака сформувати уряд. Про це пише Європейська правда з посиланням на Sky News.

Король прийняв Ріші Сунака у Букінгемському палаці.

Сунак став 57-м прем’єр-міністром Британії. Він є третім прем’єром цього року і увійде на Даунінг-стріт як наймолодший глава уряду за останні два століття.

Перед цим попередниця Сунака Ліз Трасс прибула до короля на аудієнцію, щоб офіційно заявити про свою відставку. Король відставку прийняв. На посаді глави уряду Ліз Трасс пробула 49 днів.

Що відомо про Ріші Сунака?

Ріші Сунак народився 12 травня 1980 року в місті Саутгемптон на півдні Англії. Його батьки, які мають коріння в Індії, народилися в Танзанії та Кенії на сході Африки, емігрували до Британії у 1960-х.

Ріші Сунак здобув університетську освіту в Оксфорді, працював у банківській галузі, а згодом навчався у Стенфорді в США, де зустрів свою майбутню дружину Нараяну Мурті – доньку заможного індійського підприємця.

У 2015-му Сунака обрали депутатом британського парламенту від Консервативної партії. Після 2018 року він працював на кількох міністерських посадах, а з лютого 2020 до 5 липня 2022 року був міністром фінансів.

Як повідомляв Львівський портал, Ріші Сунак обіцяв зберегти зовнішньополітичний курс експрем’єра Бориса Джонсона та «подвоїти повну підтримку України» у війні проти російських окупантів.

Влітку, борючись за прем’єрське крісло поруч із Ліз Трасс, він казав, що перший закордонний візит здійснить саме до Києва, аби таким чином виявили повну підтримку українцям.

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