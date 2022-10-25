Новий прем’єр Британії обіцяє «подвоїти зусилля повної підтримки України»

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак обіцяє зберегти зовнішньополітичний курс експрем’єра Бориса Джонсона та збільшити допомогу Україні в боротьбі з Росією. Про це повідомляє Голос Америки.

Колишній британський міністр фінансів Ріші Сунак 24 жовтня став лідером урядової Консервативної партії, а отже наступним прем’єр-міністром Великої Британії.

Одним з ключових напрямків зовнішньої політики Британії залишатиметься відповідь на війну Росії проти України. Ріші Сунак неодноразово зобов’язувався не лише зберігати курс, але й посилювати підтримку України.

«Президенте Зеленський, відважні громадяни України, не сумнівайтеся в тому, що незалежно від того, що станеться тут у наступні тижні, Сполучене Королівство далі буде вашим найміцнішим союзником», – проголошував Сунак в інтерв’ю великотиражній газеті The Sun у липні.

Тоді він обіцяв, що його першим закордонним візитом у якості прем’єр-міністра була б поїздка до Києва для вияву повної підтримки українцям.

«Якщо я стану прем’єр-міністром, я подвою наші зусилля і зміцню ту політику повної підтримки України, яку так вміло очолював Борис (Джонсон)», – підтвердив Сунак у дописі в Твіттері 18 липня.

23 жовтня Ріші Сунак вважав за потрібне знову похвалити Бориса Джонсона за те, що «він боровся проти Путіна і проти його варварської війни в Україні».

Що про нього відомо?

Ріші Сунак народився 12 травня 1980 року в місті Саутгемптон на півдні Англії. Його батьки, які мають коріння в Індії, народилися в Танзанії та Кенії на сході Африки, емігрували до Британії в шістдесятих роках.

Ріші Сунак здобув університетську освіту в Оксфорді, працював у банківській галузі, а згодом навчався у Стенфорді в США, де зустрів свою майбутню дружину Нараяну Мурті – доньку заможного індійського підприємця.

2015 року Сунака обрали депутатом британського парламенту від Консервативної партії. Після 2018 року він працював на кількох міністерських посадах, а з лютого 2020 до 5 липня 2022 року був міністром фінансів.

Як повідомляв Львівський портал, 20 жовтня прем’єрка Британії Ліз Трасс оголосила про відставку після 45 днів перебування на посаді.

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