Під час робіт біля Органного залу розкопали кістки

Під час демонтажу підпірної стінки біля Органного залу виявили, ймовірно, людські кістки. Через це всі роботи призупинили, аби територію дослідили археологи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Йдеться про територію біля Органного залу на вул. Степана Бандери. Із кінця серпня тут почали демонтаж аварійної підпірної стінки, аби на цьому місці влаштувати громадський простір.

Втім під час земляних робіт тут натрапили на кістки. Не виключено, що вони є людськими.

«Ми запросили рятувальну археологічну службу, вони забрали всі ці елементи на дослідження. Відтак ми з ними укладаємо договір для супроводу проєкту. Тому сьогодні роботи не проводимо, укладаємо договір і продовжуємо вже спільно з археологами», – розповів керівник ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.

Разом із тим він додав, що облаштування нового громадського простору перед Органним залом планують завершити ще до кінця 2022 року. Як виглядатиме ця територія після оновлення, дивіться за цим посиланням.

Як відомо, Львівський органний зал діє з 1960-х років у колишньому римо-католицькому костелі святої Магдалини, який звели в першій половині XVII століття. Традиційно поруч із храмом облаштовували кладовища, тому не виключено, що саме на людські останки могли наткнутись під час земляних робіт.

Про те, що біля Органного залу виявили кістки, писали небайдужі львів’яни на Гарячу лінію міста й публікували відповідні фото. Вони просили, аби роботи тимчасово призупинили і перепоховали рештки.

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Фото: Liubomyr Kr